Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Польша опровергла фейк об использовании авиапространства для атак на россию

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Военные Польши назвали ложью заявления о подготовке операций против РФ. Там уточнили, что ограничения движения ввели только для защиты от российских беспилотников.

Польша опровергла фейк об использовании авиапространства для атак на россию

Тези о якобы предоставлении польского воздушного пространства для операций против россии полностью ошибочны и не имеют под собой никакого основания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши.

Детали

Как отметили в польских вооруженных силах, временные ограничения воздушного движения были введены не в марте 2026 года, а в сентябре 2025 года - после массовых нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотными летательными аппаратами.

Эти решения носят сугубо превентивный характер и служат защите жизни и здоровья граждан, а также безопасности государственной инфраструктуры. Оперативное командование Вооруженных сил Польши действует ответственно, в тесном сотрудничестве с государственными и союзными учреждениями. Намеки на другие цели этой деятельности необоснованны и вводят общественность в заблуждение

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в НАТО задумались о масштабной реформе противовоздушной обороны на фоне российско-украинской войны. Данная реформа предусматривает переход от воздушного патрулирования к защите от вторжений, ракет и беспилотников.

Евгений Устименко

Новости Мира
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
НАТО
Польша