Польша опровергла фейк об использовании авиапространства для атак на россию

Тези о якобы предоставлении польского воздушного пространства для операций против россии полностью ошибочны и не имеют под собой никакого основания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши.

Как отметили в польских вооруженных силах, временные ограничения воздушного движения были введены не в марте 2026 года, а в сентябре 2025 года - после массовых нарушений польского воздушного пространства российскими беспилотными летательными аппаратами.

Эти решения носят сугубо превентивный характер и служат защите жизни и здоровья граждан, а также безопасности государственной инфраструктуры. Оперативное командование Вооруженных сил Польши действует ответственно, в тесном сотрудничестве с государственными и союзными учреждениями. Намеки на другие цели этой деятельности необоснованны и вводят общественность в заблуждение - говорится в сообщении.

