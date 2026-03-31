Польща спростувала фейк про використання авіапростору для атак на росію

Тези про нібито надання польського повітряного простору для операцій проти росії є повністю хибними та не мають під собою жодного підґрунтя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.

Як зазначили у польських збройних силах, тимчасові обмеження повітряного руху були запроваджені не у березні 2026 року, а у вересні 2025 року - після масових порушень польського повітряного простору російськими безпілотними літальними апаратами.

Ці рішення мають суто превентивний характер і служать захисту життя та здоров'я громадян, а також безпеки державної інфраструктури. Оперативне командування Збройних сил Польщі діє відповідально, у тісній співпраці з державними та союзними установами. Натяки на інші цілі цієї діяльності є необґрунтованими та вводять громадськість в оману - йдеться в повідомленні.

