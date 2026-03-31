Польща спростувала фейк про використання авіапростору для атак на росію
Київ • УНН
Військові Польщі назвали брехнею заяви про підготовку операцій проти рф. Там уточнили, что обмеження руху ввели лише для захисту від російських безпілотників.
Тези про нібито надання польського повітряного простору для операцій проти росії є повністю хибними та не мають під собою жодного підґрунтя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.
Як зазначили у польських збройних силах, тимчасові обмеження повітряного руху були запроваджені не у березні 2026 року, а у вересні 2025 року - після масових порушень польського повітряного простору російськими безпілотними літальними апаратами.
Ці рішення мають суто превентивний характер і служать захисту життя та здоров'я громадян, а також безпеки державної інфраструктури. Оперативне командування Збройних сил Польщі діє відповідально, у тісній співпраці з державними та союзними установами. Натяки на інші цілі цієї діяльності є необґрунтованими та вводять громадськість в оману
Раніше УНН повідомляв, що у НАТО задумались про масштабну реформу протиповітряної оборони на тлі російсько-української війни. Дана реформа передбачає перехід від повітряного патрулювання до захисту від вторгнень, ракет і безпілотників.