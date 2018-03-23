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Польша снизила репарационные претензии к Германии на 300 млрд долларов

Польша снизила репарационные претензии к Германии на 300 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 9707 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава комиссии по репарациям сейма Польши Аркадиуш Мулярчик в ходе выступления в парламенте сообщил, что власти Германии обязаны выплатить полякам больше 543 млрд долларов компенсации за ущерб, нанесенный стране Третьим Рейхом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Dziennik.

По его словам, в 1990 году сумма репараций составила 284 млрд долларов, но если учесть покупательную способность доллара в 2017 году, то получится сумма в 543 млрд долларов.

Мулярчик подчеркнул, что от рук нацистов пострадали более 13 млн поляков. Глава комиссии отметил, что компенсация от Германии “по праву принадлежит польским гражданам”.

“Подавляющее большинство жертв уже умерло, большинство из них никогда не получило ломаной марки, доллара или злотого от Германии”, — сказал политик.

Как сообщал УНН, Польша, в знак солидарности с англичанами, выступает за введение санкций против Москвы на уровне ЕС. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna, ссылаясь на источники в правительстве.

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