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Польща знизила репараційні претензії до Німеччини на 300 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Глава комісії з репарацій сейму Польщі Аркадіуш Мулярчик в ході виступу в парламенті повідомив, що влада Німеччини зобов'язана виплатити полякам більше 543 млрд доларів компенсації за збитки, завдані країні Третім Рейхом в роки Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Dziennik.

За його словами, в 1990-му році сума репарацій становила 284 млрд доларів, але якщо врахувати купівельну спроможність долара в 2017 році, то вийде сума в 543 млрд доларів.

Мулярчик підкреслив, що від рук нацистів постраждали більше 13 млн поляків. Глава комісії зазначив, що компенсація від Німеччини “по праву належить польським громадянам”.

“Переважна більшість жертв вже померла, більшість з них ніколи не отримало ламаної марки, долара або злотого від Німеччини”, — сказав політик.

Як повідомляв УНН, Польща, у знак солідарності з англійцями, виступає за введення санкцій проти Москви на рівні ЄС. Про це повідомляє видання Gazeta Prawna, посилаючись на джерела в уряді.

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