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Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали открыть огонь по ее военным

Киев • УНН

 • 22466 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Белорусские солдаты угрожали открыть огонь по польским военным непосредственно через границу, сообщило в четверг Министерство обороны Польши, а Беларусь вызвала поверенного в делах Польши на фоне ссоры из-за мигрантов на общей границе, информирует УНН.

Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали открыть огонь по ее военным

Цитата

"Вчера... польские солдаты обнаружили у забора группу из около 250 мигрантов, - сообщило Министерство обороны Польши в Twitter. - Белорусские солдаты, которые их охраняли, угрожали открыть огонь по нашим солдатам".

Детали

Польские солдаты "не позволили себя провоцировать", и в результате ситуация не обострилась дальше, добавили в министерстве.

В среду Польша обвинила Беларусь в организации вооруженного вторжения через границу и заявила, что вызвала поверенного в делах Беларуси, чтобы протестовать против, по ее словам "преднамеренной эскалации" миграционного кризиса.

В четверг белорусское министерство иностранных дел сообщило, что вызвало поверенного в делах Польши и объявило ему протест.

"Польскому дипломату был подан решительный протест в связи с распространенным польскими чиновниками заявлением об определенном "въезде" в Польшу с территории Беларуси неизвестными вооруженными людьми в погонах 2 ноября", - говорится в сообщении. - Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты. Искусственные оперетты, организованные с целью создания враждебного образа Беларуси в международном общественном мнении, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым моральным нормам".

Добавим

Варшава и Европейский Союз обвиняют Беларусь в намеренном поощрении нелегальных мигрантов въезжать в Польшу и другие страны ЕС через белорусскую территорию, как средство давления на блок из-за санкций. Беларусь это неоднократно отрицала.

Польша объявила чрезвычайное положение в приграничном регионе. На границе установили ограждение из колючей проволоки и планируют построить стену.

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