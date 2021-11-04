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Польща заявила, що білоруські солдати погрожували відкрити вогонь по її військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Білоруські солдати погрожували відкрити вогонь по польським військовим безпосередньо через кордон, повідомило у четвер Міністерство оборони Польщі, а Білорусь викликала повіреного у справах Польщі на тлі сварки через мігрантів на спільному кордоні, інформує УНН.

Польща заявила, що білоруські солдати погрожували відкрити вогонь по її військовим

Цитата

"Вчора... польські солдати виявили біля паркану групу з близько 250 мігрантів, - повідомило Міністерство оборони Польщі у Twitter. - Білоруські солдати, які їх охороняли, погрожували відкритим вогонь по наших солдатах".

Деталі

Польські солдати "не дозволили себе провокувати", і в результаті ситуація не загострилася далі, додали в міністерстві.

У середу Польща звинуватила Білорусь у влаштуванні збройного вторгнення через кордон і заявила, що викликала повіреного у справах Білорусі, щоб протестувати проти, за її словами, "навмисної ескалації" міграційної кризи.

У четвер білоруське міністерство закордонних справ повідомило, що викликало повіреного у справах Польщі та оголосило йому протест.

"Польському дипломату було подано рішучий протест у зв'язку з поширеною польськими чиновниками заявою про певний "в'їзд" до Польщі з території Білорусі невідомими озброєними людьми в погонах 2 листопада", - йдеться в повідомленні. - Білорусь ніколи не провокувала і не має наміру провокувати прикордонні інциденти... Штучні оперети, організовані з метою створення ворожого образу Білорусі в міжнародній громадській думці, суперечать не лише міжнародному праву, а й усім мислимим моральним нормам".

Додамо

Варшава та Європейський Союз звинувачують Білорусь у навмисному заохоченні нелегальних мігрантів в'їжджати в Польщу та інші країни ЄС через білоруську територію, як засіб тиску на блок через санкції. Білорусь це неодноразово заперечувала.

Польща оголосила надзвичайний стан у прикордонному регіоні. На кордоні встановили огорожу з колючого дроту та планують побудувати стіну.

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