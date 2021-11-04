Польща заявила, що білоруські солдати погрожували відкрити вогонь по її військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Білоруські солдати погрожували відкрити вогонь по польським військовим безпосередньо через кордон, повідомило у четвер Міністерство оборони Польщі, а Білорусь викликала повіреного у справах Польщі на тлі сварки через мігрантів на спільному кордоні, інформує УНН.
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"Вчора... польські солдати виявили біля паркану групу з близько 250 мігрантів, - повідомило Міністерство оборони Польщі у Twitter. - Білоруські солдати, які їх охороняли, погрожували відкритим вогонь по наших солдатах".
Деталі
Польські солдати "не дозволили себе провокувати", і в результаті ситуація не загострилася далі, додали в міністерстві.
У середу Польща звинуватила Білорусь у влаштуванні збройного вторгнення через кордон і заявила, що викликала повіреного у справах Білорусі, щоб протестувати проти, за її словами, "навмисної ескалації" міграційної кризи.
У четвер білоруське міністерство закордонних справ повідомило, що викликало повіреного у справах Польщі та оголосило йому протест.
"Польському дипломату було подано рішучий протест у зв'язку з поширеною польськими чиновниками заявою про певний "в'їзд" до Польщі з території Білорусі невідомими озброєними людьми в погонах 2 листопада", - йдеться в повідомленні. - Білорусь ніколи не провокувала і не має наміру провокувати прикордонні інциденти... Штучні оперети, організовані з метою створення ворожого образу Білорусі в міжнародній громадській думці, суперечать не лише міжнародному праву, а й усім мислимим моральним нормам".
Додамо
Варшава та Європейський Союз звинувачують Білорусь у навмисному заохоченні нелегальних мігрантів в'їжджати в Польщу та інші країни ЄС через білоруську територію, як засіб тиску на блок через санкції. Білорусь це неодноразово заперечувала.
Польща оголосила надзвичайний стан у прикордонному регіоні. На кордоні встановили огорожу з колючого дроту та планують побудувати стіну.