Польща заявила, що Білорусь влаштувала збройне вторгнення на кордоні та викликала посла

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Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що невстановлені особи у формі, озброєні довгою рушницею, проникли на територію Польщі з Білорусі в ніч проти понеділка, 1 листопада.

"Заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик висловив рішучий протест... проти порушення державного кордону Польщі, наголосивши, що дії, вжиті білоруською владою в останні тижні, мають дедалі очевидніші ознаки навмисної ескалації, - йдеться у повідомленні міністерства. - (Він) зазначив, що Польща вважає такі дії неприйнятними і не зазнає їх… і закликав білоруську сторону негайно пояснити інцидент".

Білорусь відкинула це звинувачення як "необґрунтоване". Мінськ також заперечує звинувачення Польщі та Європейського Союзу в тому, що він навмисно заохочує нелегальних мігрантів в'їжджати до Польщі та інших держав ЄС через територію Білорусі.

Реакція Білорусі

Представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський відкинув звинувачення, яке, за його словами, спрямоване на те, щоб дозволити Польщі продовжити надзвичайний стан на кордоні.

"Це говорить про те, що основна мета цих дій полягає у нагнітанні напруженості та подальших спробах створити негативний імідж Білорусі", - цитує його слова офіційне інформаційне агентство Belta.

Виклик білоруського посланця Олександра Чесновського, який відбувся у вівторок, був третім за місяць, коли його викликали для відповіді на питання щодо ситуації на кордоні, яку щодня намагалися нелегально перетнути сотні людей.

Доповнення

Польща ввела надзвичайний стан на кордоні, щоб зупинити зростання кількості мігрантів з таких країн, як Афганістан та Ірак, які намагаються проникнути на її територію через Білорусь.

Європейська комісія та Варшава заявляють, що потік мігрантів був організований Білоруссю як форма "гібридної війни", покликаної чинити тиск на ЄС у зв'язку із санкціями, які він запровадив щодо Мінська. Білорусь це заперечує.