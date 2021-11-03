Польща заявила, що Білорусь влаштувала збройне вторгнення на кордоні та викликала посла

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 43172 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 75260 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 71890 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 73164 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 83787 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 64788 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61850 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 133001 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83959 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 237359 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 15729 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 11986 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 6348 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 9564 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 7452 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 101022 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 133000 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 237358 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 412237 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 403316 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19179 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25187 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25990 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27763 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78001 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Польща заявила, що Білорусь влаштувала збройне вторгнення на кордоні та викликала посла

Київ • УНН

 • 52283 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Польща звинуватила Білорусь в організації збройного транскордонного вторгнення та заявила, що викликала тимчасового повіреного у справах Білорусі для висловлення протесту з приводу того, що, за її словами, було "навмисною ескалацією" міграційної кризи на кордоні, повідомляє УНН з посиланням на агенства Reuters та Belta.

Польща заявила, що Білорусь влаштувала збройне вторгнення на кордоні та викликала посла

Деталі

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що невстановлені особи у формі, озброєні довгою рушницею, проникли на територію Польщі з Білорусі в ніч проти понеділка, 1 листопада.

"Заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик висловив рішучий протест... проти порушення державного кордону Польщі, наголосивши, що дії, вжиті білоруською владою в останні тижні, мають дедалі очевидніші ознаки навмисної ескалації, - йдеться у повідомленні міністерства. - (Він) зазначив, що Польща вважає такі дії неприйнятними і не зазнає їх… і закликав білоруську сторону негайно пояснити інцидент".

Білорусь відкинула це звинувачення як "необґрунтоване". Мінськ також заперечує звинувачення Польщі та Європейського Союзу в тому, що він навмисно заохочує нелегальних мігрантів в'їжджати до Польщі та інших держав ЄС через територію Білорусі.

Реакція Білорусі

Представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський відкинув звинувачення, яке, за його словами, спрямоване на те, щоб дозволити Польщі продовжити надзвичайний стан на кордоні.

"Це говорить про те, що основна мета цих дій полягає у нагнітанні напруженості та подальших спробах створити негативний імідж Білорусі", - цитує його слова офіційне інформаційне агентство Belta.

Виклик білоруського посланця Олександра Чесновського, який відбувся у вівторок, був третім за місяць, коли його викликали для відповіді на питання щодо ситуації на кордоні, яку щодня намагалися нелегально перетнути сотні людей.

Доповнення

Польща ввела надзвичайний стан на кордоні, щоб зупинити зростання кількості мігрантів з таких країн, як Афганістан та Ірак, які намагаються проникнути на її територію через Білорусь.

Європейська комісія та Варшава заявляють, що потік мігрантів був організований Білоруссю як форма "гібридної війни", покликаної чинити тиск на ЄС у зв'язку із санкціями, які він запровадив щодо Мінська. Білорусь це заперечує.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13