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Польша заявила, что Беларусь устроила вооруженное вторжение на границе и вызвала посла

Киев • УНН

 • 52282 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Польша обвинила Беларусь в организации вооруженного трансграничного вторжения и заявила, что вызвала временного поверенного в делах Беларуси для выражения протеста по поводу того, что, по ее словам, было "преднамеренной эскалацией" миграционного кризиса на границе, сообщает УНН со ссылкой на агентства Reuters и Belta.

Польша заявила, что Беларусь устроила вооруженное вторжение на границе и вызвала посла

Детали

Министерство иностранных дел Польши заявило, что неустановленные лица в форме, вооруженные длинным ружьем, проникли на территорию Польши из Беларуси в ночь на понедельник, 1 ноября.

"Заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик выразил решительный протест... против нарушения государственной границы Польши, подчеркнув, что действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки намеренной эскалации, - говорится в сообщении министерства. - (Он) отметил, что Польша считает такие действия неприемлемыми и не испытывает их. И призвал белорусскую сторону немедленно объяснить инцидент".

Беларусь отвергла это обвинение как "необоснованное". Минск также отрицает обвинения Польши и Европейского Союза в том, что он намеренно поощряет нелегальных мигрантов въезжать в Польшу и другие государства ЕС через территорию Беларуси.

Реакция Беларуси

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский отверг обвинение, которое, по его словам, направлено на то, чтобы позволить Польше продлить чрезвычайное положение на границе.

"Это говорит о том, что основная цель этих действий заключается в нагнетании напряженности и дальнейших попытках создать негативный имидж Беларуси", - цитирует его слова официальное информационное агентство Belta.

Вызов белорусского посланника Александра Чесновского, который состоялся во вторник, был третьим за месяц, когда его вызвали для ответа на вопрос о ситуации на границе, которую ежедневно пытались нелегально пересечь сотни людей.

Дополнение

Польша ввела чрезвычайное положение на границе, чтобы остановить рост количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Ирак, которые пытаются проникнуть на ее территорию через Беларусь.

Европейская комиссия и Варшава заявляют, что поток мигрантов был организован Беларусью как форма "гибридной войны", призванная оказать давление на ЕС в связи с санкциями, которые он ввел в отношении Минска. Беларусь это отрицает.

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