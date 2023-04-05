Польша требует от НАТО дополнительных гарантий безопасности для Украины - Дуда

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«Мы сегодня пытаемся получить для Украины на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который будет в ближайшее время, дополнительные гарантии безопасности, которые будут укреплять милитарный потенциал Украины, чувство безопасности украинского общества, будут также очень сильной поддержкой украинских воинов в борьбе с российскими захватчиками», - рассказал Дуда.

Дуда также добавил, что Польша поддерживает Украину на пути к членству в НАТО.

«Надеемся, что такие гарантии нам удастся для Украины получить, как вступление для будущего полного членства Украины в НАТО», - сказал Дуда.

Дополнение

Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил поддержку членству Украины в НАТО.

На заседании Комиссии Украина-НАТО, к работе которой впервые в качестве полноправного члена присоединилась Финляндия, министры иностранных дел Альянса подтвердили свою решительную поддержку Украине, кроме того - поддержали разработку многолетней программы для поддержки Киева.