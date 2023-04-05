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Польща вимагає від НАТО додаткових гарантій безпеки для України - Дуда

Польща вимагає від НАТО додаткових гарантій безпеки для України - Дуда

Київ • УНН

 • 674423 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Польща намагається отримати для України додаткові гарантії безпеки від НАТО й хоче, щоб їх надали пере самітом НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, будуть також дуже сильною підтримкою українських воїнів в боротьбі з російськими загарбниками», - розповів Дуда.

Дуда також додав, що Польща підтримує Україну на шляху до членства в НАТО.

«Сподіваємося, що такі гарантії нам вдасться для України здобути, як вступ для майбутнього повного членства України в НАТО», - сказав Дуда.

Доповнення

Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив підтримку членству України в НАТО.

На засіданні Комісії Україна-НАТО, до роботи якої вперше як повноправний член долучилась Фінляндія, міністри закордонних справ Альянсу підтвердили свою рішучу підтримку Україні, крім того - підтримали розробку багаторічної програми для підтримки Києва.

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