Польща вимагає від НАТО додаткових гарантій безпеки для України - Дуда

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«Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, будуть також дуже сильною підтримкою українських воїнів в боротьбі з російськими загарбниками», - розповів Дуда.

Дуда також додав, що Польща підтримує Україну на шляху до членства в НАТО.

«Сподіваємося, що такі гарантії нам вдасться для України здобути, як вступ для майбутнього повного членства України в НАТО», - сказав Дуда.

Доповнення

Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив підтримку членству України в НАТО.

На засіданні Комісії Україна-НАТО, до роботи якої вперше як повноправний член долучилась Фінляндія, міністри закордонних справ Альянсу підтвердили свою рішучу підтримку Україні, крім того - підтримали розробку багаторічної програми для підтримки Києва.