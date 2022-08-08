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Польша отреагировала на агрессию рф против Запорожской АЭС: требует вывести военную технику

Киев • УНН

 • 201630 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В МИД Польши выступили с призывом к российской федерации освободить Запорожскую АЭС, расположенную в городе Энергодар, назвав действия оккупантов «грубым нарушением правил ядерной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши, информирует УНН.

Цитата

«Польша осуждает агрессию россии против украинских гражданских ядерных объектов. Эти действия представляют собой серьезное и вопиющее нарушение правил ядерной безопасности. россия должна немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС и вывести военную технику», - говорится в сообщении.

Дополнение 

В начале марта площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает прекратить применение силы возле Запорожской АЭС в Энергодаре и предупреждает о серьезной опасности при поражении любых реакторов.

Представитель пресс-службы ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли оружие и взрывчатку.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции после вражеского обстрела крупнейшей в Европе атомной станции в минувшие выходные.

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