Польща відреагувала на агресію рф проти Запорізької АЕС: вимагає вивести військову техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У МЗС Польщі виступили із закликом до російської федерації звільнити Запорізьку АЕС, розташовану у місті Енергодар, назвавши дії окупантів «грубим порушенням правил ядерної безпеки». Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі, інформує УНН.
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«Польща засуджує агресію росії проти українських цивільних ядерних об'єктів. Ці дії є серйозним і кричущим порушенням правил ядерної безпеки. росія повинна негайно припинити окупацію Запорізької АЕС і вивести військову техніку», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
З початку березня майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає припинити застосування сили біля Запорізької АЕС в Енергодарі та попереджає про серйозну небезпеку в разі ураження будь-яких реакторів.
Представник пресслужби ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції після ворожого обстрілу найбільшої в Європі атомної станції минулих вихідних.