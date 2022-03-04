МАГАТЕ закликає припинити застосування сили біля Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає припинити застосування сили біля Запорізької АЕС в Енергодарі та попереджає про серйозну небезпеку в разі ураження будь-яких реакторів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації.
Деталі
МАГАТЕ переводить Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій (IEC) у режим повного реагування через пожежу, повідомив гендиректор Маріано Гроссі.
Він поспілкувався з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також оператором ядерної системи країни й національним регулятором. Як повідомив останній, пожежа на місці не вплинула на “основне” обладнання, а персонал вживає пом’якшувальних заходів. Зазначається, що зміни рівня радіації на станції не зафіксовано.
У МАГАТЕ заявили, що продовжать уважно стежити за розвитком подій на Запорізькій АЕС і підтримуватимуть постійний контакт з Україною. У п’ятницю о 10:30 за центральноєвропейським часом гендиректор проведе пресконференцію щодо ситуації в Енергодарі.
Доповнення
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями. Уночі, 4 березня, військові РФ здійснили обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок якого виникла пожежа на території станції. Станом на 6:20 пожежу ліквідували.