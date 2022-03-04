МАГАТЭ призывает прекратить применение силы возле Запорожской АЭС

Детали

МАГАТЭ переводит Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций (IEC) в режим полного реагирования из-за пожара, сообщил гендиректор Мариано Гросси.

Он пообщался с Премьер-министром Денисом Шмигалем, а также оператором ядерной системы страны и национальным регулятором. Как сообщил последний, пожар на месте не повлиял на “основное” оборудование, а персонал принимает смягчающие меры. Отмечается, что изменения уровня радиации на станции не зафиксировано.

В МАГАТЭ заявили, что продолжат внимательно следить за развитием событий на Запорожской АЭС и будут поддерживать постоянный контакт с Украиной. В пятницу в 10:30 по центральноевропейскому времени гендиректор проведет пресс-конференцию по ситуации в Энергодаре.

Дополнение

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами. Ночью, 4 марта, военные РФ осуществили обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате которого возник пожар на территории станции. По состоянию на 6:20 пожар ликвидировали.