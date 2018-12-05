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Польша создаст войска киберобороны

Киев • УНН

 • 9388 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство национальной обороны Польши завершает работу над созданием войск обороны киберпространства. Об этом сообщил глава министерства Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша создаст войска киберобороны

Одним из новых проектов является военные силы, которые будут защищать киберпространство. Министр подчеркнул, что кибербезопасность относится к главных вызовов современности.

"Это - наш ответ на угрозу в этой сфере, растет с каждым днем. Мы также консолидируем учреждения, подлежащих министерству национальной обороны, ответственные за кибербезопасность. К таким действиям нас обязан решением саммита НАТО в Варшаве", - сказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Саммит НАТО в польской столице состоялся 2015 года. Польша обязалась создать военные силы, которых задачей будет предотвращать кибератакам и отражать их. Создание войска такого типа учтено в новой программе развития вооруженных сил.

Напомним, в Украине создадут единую базу данных по киберугроз .

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