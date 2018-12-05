Польща створить війська кібероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство національної оборони Польщі завершує роботу над створенням військ оборони кіберпростору. Про це повідомив очільник міністерства Маріуш Блащак, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Одним з нових проектів є військові сили, які захищатимуть кіберпростір. Міністр підкреслив, що кібербезпека належить до головних викликів сучасності.
"Це – наша відповідь на загрозу в цій сфері, що зростає з кожним днем. Ми також консолідуємо установи, які підлягають міністерству національної оборони, відповідальні за кібербезпеку. До таких дій нас зобов’язано рішенням саміту НАТО у Варшаві", – сказав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Саміт НАТО в польській столиці відбувся 2015 року. Польща зобов’язалася створити військові сили, яких завданням буде запобігати кібератакам і відбивати їх. Створення війська такого типу враховано в новій програмі розвитку збройних сил.
Нагадаємо, в Україні створять єдину базу даних щодо кіберзагроз.