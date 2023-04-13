Польша рассматривает возможность производства снарядов с обедненным ураном для Abrams

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"Я хочу, чтобы в Польше был создан центр обслуживания и поддержания боеготовности танков Abrams для всей Европы. Это возможно. Мы также хотим, чтобы в Польше было налажено производство боеприпасов для Abrams с обедненным ураном и сверхсовременных боеприпасов", – сказал Моравецкий, отметив, что общался с американскими военными и руководством ANAD Anniston о возможности создания завода.

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Кроме этого, он отметил, что сейчас самая большая проблема на фронте в Украине – нехватка боеприпасов.

"Поэтому наша национальная программа создания соответствующих сил и адекватного потенциала боеприпасов очень важна. И эта программа может быть усилена именно за счет того, что боеприпасы из обедненного урана также могут производиться в Польше", - объяснил польский премьер.

Находясь на американском заводе, Моравецкий также подтвердил, что "не позднее июня" Польша получит 14 танков Abrams, которые заменят советские танки, переданные Варшавой Киеву.

Напомним

Инспектор Сухопутных войск в Генеральном командовании видов вооруженных сил Польши генерал Мацей Яблонский сообщил, что Польша ожидает получить 116 танков Abrams M1A1 до конца 2023 года.