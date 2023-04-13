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Польша рассматривает возможность производства снарядов с обедненным ураном для Abrams

Польша рассматривает возможность производства снарядов с обедненным ураном для Abrams

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на оружейный склад ANAD Anniston в США предложил открыть в его стране заводы по производству боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом информирует УНН ссылаясь на PAP.

Цитата

"Я хочу, чтобы в Польше был создан центр обслуживания и поддержания боеготовности танков Abrams для всей Европы. Это возможно. Мы также хотим, чтобы в Польше было налажено производство боеприпасов для Abrams с обедненным ураном и сверхсовременных боеприпасов", – сказал Моравецкий, отметив, что общался с американскими военными и руководством ANAD Anniston о возможности создания завода.

Детали

Кроме этого, он отметил, что сейчас самая большая проблема на фронте в Украине – нехватка боеприпасов.

"Поэтому наша национальная программа создания соответствующих сил и адекватного потенциала боеприпасов очень важна. И эта программа может быть усилена именно за счет того, что боеприпасы из обедненного урана также могут производиться в Польше", - объяснил польский премьер.

Находясь на американском заводе, Моравецкий также подтвердил, что "не позднее июня" Польша получит 14 танков Abrams, которые заменят советские танки, переданные Варшавой Киеву.

Напомним

Инспектор Сухопутных войск в Генеральном командовании видов вооруженных сил Польши генерал Мацей Яблонский сообщил, что Польша ожидает получить 116 танков Abrams M1A1 до конца 2023 года.

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