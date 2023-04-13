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Польща розглядає можливість виробництва снарядів зі збідненим ураном для Abrams

Польща розглядає можливість виробництва снарядів зі збідненим ураном для Abrams

Київ • УНН

 • 547250 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до збройового складу ANAD Anniston у США запропонував відкрити в його країні заводи з виробництва боєприпасів зі збідненим ураном для танків Abrams. Про це інформує УНН посилаючись на PAP.

Цитата

"Я хочу, щоб у Польщі був створений центр обслуговування та підтримки боєготовності танків Abrams для всієї Європи. Це можливо.. Ми також прагнемо, щоб у Польщі було налагоджено виробництво боєприпасів для Abrams зі збідненим ураном та надсучасних боєприпасів", – сказав Моравецький, зазначивши, що спілкувався з американськими військовими та керівництвом ANAD Anniston про можливість створення заводу.

Деталі

Крім цього, він зауважив, що наразі найбільша проблема на фронті в Україні – нестача боєприпасів.

"Тому наша національна програма створення відповідних сил і адекватного потенціалу боєприпасів є дуже важливою. І ця програма може бути посилена саме коштом того, що боєприпаси зі збідненого урану також можуть вироблятися в Польщі", - пояснив польський прем'єр.

Перебуваючи на американському заводі, Моравецький також підтвердив, що "не пізніше червня" Польща отримає 14 танків Abrams, що замінять радянські танки, які Варшава передала Києву.

Нагадаємо

Інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі генерал Мацей Яблонський повідомив, що Польща очікує отримати 116 танків Abrams M1A1 до кінця 2023 року.

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