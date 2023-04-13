Польща очікує отримати 116 танків Abrams M1A1 до кінця 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Перша партія американських танків Abrams M1A1 прибуде до Польщі наприкінці травня – на початку червня цього року. Усього до кінця 2023-го країна отримає 116 танків цього типу трьома партіями, заявив інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі генерал Мацей Яблонський, інформує УНН з посиланням на PolskieRadio.pl.
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"Перша партія танків вже готова і цього півріччя танки Abrams M1A1 надійдуть на озброєння 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весолі. Друга партія, що складається з 42 танків, має бути виготовлена до кінця липня. Наприкінці серпня – на початку вересня ці танки також мають бути поставлені на озброєння 1-ї Варшавської бронетанкової бригади. Третя та остання партія танків Abrams має бути готова до кінця грудня цього року", - розповів генерал.
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Він також повідомив, що у лютому 2023-го 60 Abrams M1A1 доставлять до 19-ї механізованої бригади танкового батальйону в Журавиці. Крім цього генерал нагадав, що крім танків у модифікації M1A1, Польща замовила нові Abrams у модифікації M1A2 SEPv3. Усього 250 таких танків мають бути поставлені до польської армії до 2026 року.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Вашингтона заявив, що розмовляв з віце-президентом США Камалою Гарріс про присутність американських військ у Польщі.