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Польша ожидает получить 116 танков Abrams M1A1 к концу 2023 года

Польша ожидает получить 116 танков Abrams M1A1 к концу 2023 года

Киев • УНН

 • 551595 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Первая партия американских танков Abrams M1A1 прибудет в Польшу в конце мая – в начале июня этого года. Всего до конца 2023-го страна получит 116 танков этого типа тремя партиями, заявил инспектор Сухопутных войск в Генеральном командовании видов вооруженных сил Польши генерал Мацей Яблонский, информирует УНН со ссылкой на PolskieRadio.pl.

Цитата

"Первая партия танков уже готова и в этом полугодии танки Abrams M1A1 поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весоле. Вторая партия, состоящая из 42 танков, должна быть изготовлена до конца июля. В конце августа – в начале сентября эти танки также должны быть поставлены на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Третья и последняя партия танков Abrams должна быть готова к концу декабря этого года", - рассказал генерал.

Детали

Он также сообщил, что в феврале 2023-го 60 Abrams M1A1 доставят в 19-ю механизированную бригаду танкового батальона в Журавице. Кроме этого генерал напомнил, что кроме танков в модификации M1A1, Польша заказала новые Abrams в модификации M1A2 SEPv3. Всего 250 таких танков должны быть поставлены в польскую армию до 2026 года.

Напомним

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Вашингтон заявил, что разговаривал с вице-президентом США Камалой Харрис о присутствии американских войск в Польше.

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