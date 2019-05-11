Польша не определится с участием в инаугурации Зеленского раньше следующей недели

“Точная дата планируемой инаугурации (новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского — ред.) окончательно не установлена”, — отметили в министерстве.

По этой же причине, отмечают дипломаты, им еще не было выслано приглашение на церемонию.

“Решение об участии представителей Польши в этом мероприятии может быть принято только после получения вышеуказанного приглашения”, — заявили в польском МИДе.

Как сообщал УНН, ранее в министерстве иностранных дел Канады заявили, что определятся с участниками в инаугурации Зеленского от своей стороны, после установления даты церемонии.



Днем ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины с США прибудет делегация высокого уровня.