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Польща не визначиться з участю в інавгурації Зеленського раніше наступного тижня

Польща не визначиться з участю в інавгурації Зеленського раніше наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Польська сторона визначиться з участю в інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського після встановлення дати церемонії. Про це УНН повідомили в прес-службі міністерства закордонних справ Республіки Польща.

“Точна дата запланованої інавгурації (новообраного президента України Володимира Зеленського — ред.) остаточно не встановлена”, — відзначили в міністерстві.

З цієї ж причини, повідомляють дипломати, їм ще не було надіслано запрошення на церемонію.

“Рішення про участь представників Польщі в цьому заході може бути прийнято тільки після отримання вищевказаного запрошення”, — заявили в польському МЗС.

Як повідомляв УНН, раніше в міністерстві закордонних справи Канади заявили, що визначаться з учасниками в інавгурації Зеленського від свого боку, після встановлення дати церемонії.

Днем раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що на інавгурацію новообраного президента України з США прибуде делегація високого рівня.

Українські Національні Новини

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