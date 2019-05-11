Польща не визначиться з участю в інавгурації Зеленського раніше наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Польська сторона визначиться з участю в інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського після встановлення дати церемонії. Про це УНН повідомили в прес-службі міністерства закордонних справ Республіки Польща.
“Точна дата запланованої інавгурації (новообраного президента України Володимира Зеленського — ред.) остаточно не встановлена”, — відзначили в міністерстві.
З цієї ж причини, повідомляють дипломати, їм ще не було надіслано запрошення на церемонію.
“Рішення про участь представників Польщі в цьому заході може бути прийнято тільки після отримання вищевказаного запрошення”, — заявили в польському МЗС.
Як повідомляв УНН, раніше в міністерстві закордонних справи Канади заявили, що визначаться з учасниками в інавгурації Зеленського від свого боку, після встановлення дати церемонії.
Днем раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що на інавгурацію новообраного президента України з США прибуде делегація високого рівня.