Польща не визначиться з участю в інавгурації Зеленського раніше наступного тижня

“Точна дата запланованої інавгурації (новообраного президента України Володимира Зеленського — ред.) остаточно не встановлена”, — відзначили в міністерстві.

З цієї ж причини, повідомляють дипломати, їм ще не було надіслано запрошення на церемонію.

“Рішення про участь представників Польщі в цьому заході може бути прийнято тільки після отримання вищевказаного запрошення”, — заявили в польському МЗС.

Як повідомляв УНН, раніше в міністерстві закордонних справи Канади заявили, що визначаться з учасниками в інавгурації Зеленського від свого боку, після встановлення дати церемонії.



Днем раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що на інавгурацію новообраного президента України з США прибуде делегація високого рівня.