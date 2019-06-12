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Половина украинской молодежи употребляет алкоголь - ВОЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине 45% молодежи в возрасте 15-19 лет употребляют алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.

Половина украинской молодежи употребляет алкоголь - ВОЗ

При этом среди юношей указанный показатель составляет 53%, среди девушек - 37%.

В целом по миру 27% молодежи в возрасте 15-19 лет употребляют алкоголь.

Также отмечается, что только 12,7% украинцев вообще не употребляют алкогольные напитки. Мужчин среди них - почти 10%, женщин - 15%.

По оценкам ВОЗ, 2,3 миллиарда людей на сегодня являются пьющими.

Самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения фиксируется в Европе.

Напомним, как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.

С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство и предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет в районе школьных учреждений.

Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.

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