Половина украинской молодежи употребляет алкоголь - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине 45% молодежи в возрасте 15-19 лет употребляют алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.
При этом среди юношей указанный показатель составляет 53%, среди девушек - 37%.
В целом по миру 27% молодежи в возрасте 15-19 лет употребляют алкоголь.
Также отмечается, что только 12,7% украинцев вообще не употребляют алкогольные напитки. Мужчин среди них - почти 10%, женщин - 15%.
По оценкам ВОЗ, 2,3 миллиарда людей на сегодня являются пьющими.
Самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения фиксируется в Европе.
Напомним, как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.
С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство и предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет в районе школьных учреждений.
Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.