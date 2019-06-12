Половина української молоді вживає алкоголь - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні 45% молоді, віком 15-19 років, вживають алкоголь. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.
При цьому серед хлопців вказаний показник становить 53%, серед дівчат – 37%.
Загалом по світу 27% молоді, віком 15-19 років, вживають алкоголь.
Також зазначається, що лише 12,7% українців взагалі не вживають алкогольні напої. Чоловіків серед них – майже 10%, жінок – 15%.
За оцінками ВООЗ, 2,3 мільярда людей на сьогодні є питущими.
Найвищий рівень споживання алкоголю на душу населення фіксується у Європі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ESPAD, кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й - викурив свою першу сигарету у 14 років.
З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065. Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет у районі шкільних установ.
Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.