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Половина української молоді вживає алкоголь - ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні 45% молоді, віком 15-19 років, вживають алкоголь. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.

Половина української молоді вживає алкоголь - ВООЗ

При цьому серед хлопців вказаний показник становить 53%, серед дівчат – 37%.

Загалом по світу 27% молоді, віком 15-19 років, вживають алкоголь.

Також зазначається, що лише 12,7% українців взагалі не вживають алкогольні напої. Чоловіків серед них – майже 10%, жінок – 15%.

За оцінками ВООЗ, 2,3 мільярда людей на сьогодні є питущими.

Найвищий рівень споживання алкоголю на душу населення фіксується у Європі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ESPAD, кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й - викурив свою першу сигарету у 14 років.

З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065. Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет у районі шкільних установ.

Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.

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