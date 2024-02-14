Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg
Около половины из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России, что свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает давление на Москву.
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина
Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.
Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса большинством голосов 214 против 213, сообщает Reuters.
Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде
Украинская спортсменка Юлия Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Белграде с результатом 1,90 м.
38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии
38 украинских компаний представили органическую продукцию на международной выставке BIOFACH в Германии, что стало наибольшим количеством украинских экспонентов за всю историю выставки.
Министерство обороны создает сообщество инноваторов для технологического превосходства над врагом 10:1
Министерство обороны Украины создало сообщество инноваторов, чтобы получить технологическое преимущество над врагом в 10:1, решая задачи на фронте и получая поддержку от экспертов.
Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен
Россияне второй раз за ночь обстреляли город Селидово в Донецкой области, ранив одного человека и повредив здание больницы, где под завалами, вероятно, находятся 3 человека.
В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве
15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.
ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала электронные реестры, чтобы упростить регистрацию бизнеса и повысить пожарную безопасность, позволив независимый аудит и страхование вместо проверок.
На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана
На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.