Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg

Из 50 танкеров, которые подпали под санкции США с 10 октября 2023 года, около половины прекратили транспортировку нефти из России. Это свидетельствует о том, что усиление ограничений позволяет давить на Москву, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в декабре 2022 года страны "Большой семерки" установили предельную цену на нефть в $60 за баррель, что должно было сохранить рынок российской нефти, одновременно лишив кремль нефтедолларов.

Лимиты на нефтепродукты были введены через два месяца. В прошлом году эта система подверглась жесткой критике, поскольку москва нашла обходные пути, а некоторые западные компании продолжали транспортировать национальную нефть - чего они не должны были делать, когда баррели торговались выше порога.

США ответили ужесточением санкций и расследованием возможных нарушений ограничения цены, что вывело многих греческих владельцев танкеров из торговли. Результатом стало увеличение стоимости фрахта и рост скидок к международным котировкам говорится в материале журналистов.

Все суда, на которые сейчас наложены санкции, были внесены в список за нарушение ограничения цены.

В этом месяце начнет действовать обновленная версия ограничения цен, требующая от судовладельцев и страховщиков запрашивать более подробную информацию о том, сколько трейдеры на самом деле платят за груз и связанные с этим расходы на доставку.

В последние недели страховщики опубликовали циркуляры, в которых говорится о том, что страховое покрытие не будет действительным, если они не получат подтверждение соответствия предельному уровню цен, включающему детализированные дополнительные расходы.

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