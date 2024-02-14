Половина танкерів припинила перевезення російської нафти після запровадження санкцій – Bloomberg

ukenru
19:41 • 38965 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90022 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112791 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114886 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229399 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155743 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146341 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132534 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121680 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112852 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
76 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110611 перегляди
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44219 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52644 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45821 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47307 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229399 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384741 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440096 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448497 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357957 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112791 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130338 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124538 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98415 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107694 перегляди
Актуальне
Половина танкерів припинила перевезення російської нафти після запровадження санкцій – Bloomberg

Половина танкерів припинила перевезення російської нафти після запровадження санкцій – Bloomberg

Київ • УНН

 • 39170 перегляди

Близько половини з 50 танкерів, які потрапили під санкції США з жовтня 2023 року, припинили транспортування нафти з Росії, що свідчить про те, що посилення обмежень чинить тиск на Москву.

Із 50 танкерів, які підпали під санкції США з 10 жовтня 2023 року, близько половини припинили транспортування нафти з Росії. Це свідчить про те, що посилення обмежень дає змогу тиснути на Москву, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у грудні 2022 року країни "Великої сімки" встановили граничну ціну на нафту в $60 за барель, що мало зберегти ринок російської нафти, водночас позбавивши кремль нафтодоларів.

Ліміти на нафтопродукти було введено через два місяці. Торік ця система зазнала жорсткої критики, оскільки москва знайшла обхідні шляхи, а деякі західні компанії продовжували транспортувати національну нафту - чого вони не повинні були робити, коли барелі торгувалися вище від порогу.

США відповіли посиленням санкцій і розслідуванням можливих порушень обмеження ціни, що вивело багатьох грецьких власників танкерів з торгівлі. Результатом стало збільшення вартості фрахту й зростання знижок до міжнародних котирувань

йдеться у матеріалі журналістів. 

Усі судна, на які наразі накладено санкції, було внесено до списку за порушення обмеження ціни.

Цього місяця почне діяти оновлена версія обмеження цін, що вимагає від судновласників і страховиків запитувати більш детальну інформацію про те, скільки трейдери насправді платять за вантаж і пов'язані з цим витрати на доставку.

Останніми тижнями страховики опублікували циркуляри, в яких ідеться про те, що страхове покриття не буде дійсним, якщо вони не отримають підтвердження відповідності граничному рівню цін, що включає деталізовані додаткові витрати.

російський нафтовий танкер NS Leader різко змінив маршрут під впливом санкцій США10.02.24, 23:15 • 49318 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
g7G7
bloomberg-lpBloomberg L.P.
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23