Половина танкерів припинила перевезення російської нафти після запровадження санкцій – Bloomberg
Київ • УНН
Близько половини з 50 танкерів, які потрапили під санкції США з жовтня 2023 року, припинили транспортування нафти з Росії, що свідчить про те, що посилення обмежень чинить тиск на Москву.
Із 50 танкерів, які підпали під санкції США з 10 жовтня 2023 року, близько половини припинили транспортування нафти з Росії. Це свідчить про те, що посилення обмежень дає змогу тиснути на Москву, пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що у грудні 2022 року країни "Великої сімки" встановили граничну ціну на нафту в $60 за барель, що мало зберегти ринок російської нафти, водночас позбавивши кремль нафтодоларів.
Ліміти на нафтопродукти було введено через два місяці. Торік ця система зазнала жорсткої критики, оскільки москва знайшла обхідні шляхи, а деякі західні компанії продовжували транспортувати національну нафту - чого вони не повинні були робити, коли барелі торгувалися вище від порогу.
США відповіли посиленням санкцій і розслідуванням можливих порушень обмеження ціни, що вивело багатьох грецьких власників танкерів з торгівлі. Результатом стало збільшення вартості фрахту й зростання знижок до міжнародних котирувань
Усі судна, на які наразі накладено санкції, було внесено до списку за порушення обмеження ціни.
Цього місяця почне діяти оновлена версія обмеження цін, що вимагає від судновласників і страховиків запитувати більш детальну інформацію про те, скільки трейдери насправді платять за вантаж і пов'язані з цим витрати на доставку.
Останніми тижнями страховики опублікували циркуляри, в яких ідеться про те, що страхове покриття не буде дійсним, якщо вони не отримають підтвердження відповідності граничному рівню цін, що включає деталізовані додаткові витрати.
російський нафтовий танкер NS Leader різко змінив маршрут під впливом санкцій США10.02.24, 23:15 • 49318 переглядiв