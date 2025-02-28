Половина столкновений - на двух направлениях: Генштаб показал карту боевых действий

128 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, около половины - на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 28 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 27 февраля, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеские артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.

На Сиверском направлении наши воины успешно отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Чаривного.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Купянском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиабомб, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.

Генштаб обновил данные: сколько захватчиков уничтожили ВСУ 28 февраля