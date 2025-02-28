Половина столкновений - на двух направлениях: Генштаб показал карту боевых действий
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 128 боевых столкновениях за минувшие сутки, из них 65 на Покровском и Новопавловском направлениях. Противник нанес 91 авиаудар и совершил более 5000 обстрелов.
128 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, около половины - на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 28 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 27 февраля, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеские артиллерийские системы.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.
На Сиверском направлении наши воины успешно отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Чаривного.
На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Купянском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиабомб, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.
Генштаб обновил данные: сколько захватчиков уничтожили ВСУ 28 февраля28.02.25, 07:35 • 11225 просмотров