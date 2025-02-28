Генштаб обновил данные: сколько захватчиков уничтожили ВСУ 28 февраля
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1060 оккупантов. Также уничтожено 13 танков, 17 БМП, 54 артиллерийские системы и 172 БПЛА.
Агрессор потерял 1060 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери вражеских сил за период с 24.02.22 по 28.02.25:
- Личный состав: 874 560 (+1060).
- Танки: 10222 (+13).
- Бронированные боевые машины: 21234 (+17).
- Артиллерийские системы: 23847 (+54).
- РСЗВ: 1303 (+1).
- Средства ППО: 1087.
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 27274 (+172).
- Крылатые ракеты: 3085.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 38994 (+126).
- Специальная техника: 3763 (+4).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
118 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб27.02.25, 23:22 • 15278 просмотров