Генштаб оновив дані: скільки загарбників знищили ЗСУ 28 лютого

Агресор втратив 1060 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворожих сил за період з 24.02.22 по 28.02.25:

- Особовий склад: 874 560 (+1060).

- Танки: 10222 (+13).

- Броньовані бойові машини: 21234 (+17).

- Артилерійські системи: 23847 (+54).

- РСЗВ: 1303 (+1).

- Засоби ППО: 1087.

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 27274 (+172).

- Крилаті ракети: 3085.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 38994 (+126).

- Спеціальна техніка: 3763 (+4).

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі - йдеться в повідомленні.

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