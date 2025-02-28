Генштаб оновив дані: скільки загарбників знищили ЗСУ 28 лютого
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1060 окупантів. Також знищено 13 танків, 17 БМП, 54 артилерійські системи та 172 БПЛА.
Агресор втратив 1060 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворожих сил за період з 24.02.22 по 28.02.25:
- Особовий склад: 874 560 (+1060).
- Танки: 10222 (+13).
- Броньовані бойові машини: 21234 (+17).
- Артилерійські системи: 23847 (+54).
- РСЗВ: 1303 (+1).
- Засоби ППО: 1087.
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 27274 (+172).
- Крилаті ракети: 3085.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 38994 (+126).
- Спеціальна техніка: 3763 (+4).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб27.02.25, 23:22 • 28285 переглядiв