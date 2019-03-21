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Политзаключенного Бекирова перевели в медсанчасть – адвокат

Киев • УНН

 • 10842 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова перевели в медсанчасть. Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу правозащитной организации "Крымская солидарность".

Политзаключенного Бекирова перевели в медсанчасть – адвокат

Так, 20 марта, адвокат посетила своего подзащитного Сервера Мустафаева. Он сообщил, что его перевели из камеры, где он содержался вместе с политзаключенным Эдемом Бекировым, в другую камеру - в камеру двойник.

"Переведен в камеру двойник, которая по своим размерам существенно меньше той камеры, в которой они содержались с Эдемом Бекировым, в ней также отсутствует холодильник. Содержится он там с еще одним подследственным. Эдем агъа Бекирова перевели в медсанчасть", - отметила защитница.

По ее словами, в камеру пришла большая делегация, которая состояла из сотрудников СИЗО с видеорегистраторами. Возглавлял эту делегацию начальник СИЗО Бережной С.В.

"В результате поданных адвокатами и непосредственно Эдем агъа Бекировым и Сервером Мустафаевым жалоб, администрацией СИЗО было принято решение переместить Эдем агъа Бекирова в медсанчасть. Сервер Мустафаев также сообщил о том, со слов Бережного С.В., что до 25 числа Эдем агъа должен быть вывезен в гражданскую больницу, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь", - рассказала Гемеджи.

По ее словам, состояние Бекирова, "учитывая его повышенный сахар в крови и все его заболевания, требует надлежащего медицинского вмешательства".

"Сервер Мустафаев готов был ухаживать за ним в медсанчасти и просил начальника СИЗО Бережного С.В. о том, чтобы их перевели вместе, но так как он не болен, его отправили в другую камеру. Эдем агъа Бекиров также просил об этом начальника СИЗО и очень расстроился, получив отказ, так как Сервер хорошо за ним ухаживал и много помогал", - добавила адвокат.

Она отметила, что теперь кем и как будет осуществляться уход за Бекировым и будет ли он осуществляться в медсанчасти должным образом, остается неизвестным.

Как сообщал УНН, политзаключенный Бекиров собирается объявить голодовку.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщала, что состояние здоровья Бекирова сверхкритическое

По словам адвоката, у Бекирова есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты - ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, - сахарный диабет.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

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