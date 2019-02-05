Стан здоров'я Бекірова надкритичний - Денісова

"Водночас, за інформацією, яку я отримала від радника Президента РФ, Голови Ради при Презедентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, стан здоров’я політв’язня задовільний. Зі слів адвоката, в довідці, яку він отримав, написано, що серед наявних захворювань відсутні такі, що відносяться до переліку важких та унеможливлюють тримання під вартою. Разом з тим, нам відомо, що Едем Бекіров має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО. Тому я вкотре пересвідчуюся, що інформації, яка надходить з листів РФ, не можна довіряти", - повідомила Денісова.

РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини, додала вона.

"В останньому своєму зверненні я висловлювала прохання вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі. І зазначила, що утримання Едема Бекірова у СІЗО може нанести фатальні наслідки для життя", - підкреслила Омбудсмен.



Раніше "Верховний суд" тимчасово окупованого Криму на засіданні ухвалив рішення залишити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під вартою до 11 лютого.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.