Состояние здоровья Бекирова сверхкритический - Денисова

"Вместе с тем, по информации, которую я получила от советника Президента РФ, Председателя Совета при Презедента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное. По словам адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний отсутствуют такие, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей. Вместе с тем, нам известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять", - сообщила Денисова.

РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека, добавила она.

"В последнем своем обращении я выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может нанести фатальные последствия для жизни", - подчеркнула Омбудсмен.



Ранее "Верховный суд" временно оккупированного Крыма на заседании принял решение оставить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.