Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову

Представник російського слідства на суді клопотав про продовження арешту на підставі того, що у Бекірова є українське громадянство, і він «може втекти на територію суміжної держави».

"Бекіров може сховатися від органів слідства, може займатися далі злочинною діяльністю, чинити тиск на свідків і знищити докази. Прошу продовжити утримання під вартою до 12 квітня 2019 року включно", - приводить «Кримська солідарність» слова слідчого.

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв наполягав, що його підзахисний може перебувати під більш м'яким запобіжним заходом, оскільки він раніше не судимий, звинувачений у злочині, докази якого у слідства засновані тільки на свідченнях засекреченого свідка.

Також адвокат нагадав про тяжкий стан здоров'я Бекірова.

"На даний момент він інсулінозалежний, хоча раніше він приймав лише таблетки. Через два місяці він став інсулінозалежним, два рази на день йому роблять укол. У нього є захворювання, які перешкоджають перебуванню в ув'язненні: анатомічні дефекти – ампутації, які вимагають постійного медичного супроводу, цукровий діабет", - приводить «Кримська солідарність» слова адвоката.

На засіданні суду Едем Бекіров заявив, що перебування в СІЗО Сімферополя принижує людську гідність, і що російське слідство намагається його зломити. Бекіров також заявив про свою невинність і нагадав, що у нього перша група інвалідності, і фізично він не міг перевозити боєприпаси.

У результаті суд залишив Бекірова в СІЗО Сімферополя до 12 квітня 2019 року.

Нагадаємо, в ув'язненого в окупованому Криму Едема Бекірова з’явилася алергічна реакція.

Як повідомляв УНН, стан здоров'я Бекірова надкритичний.