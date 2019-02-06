Через грибок у камері в ув'язненого Бекірова з’явилася алергія - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В ув'язненого в окупованому Криму Едема Бекірова з’явилася алергічна реакція. Про це його донька повідомила Омбудсмену України Людмилі Денісовій, яка розповсюдила інформацію на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Сьогодні до Бекірова пустили адвоката. Також на зустрічі були присутні так званий „Уповноважений з прав людини“ в Криму Людмила Лубіна, керівник сімферопольського СІЗО Сергій Бережний та т.в.о начальника медичної частини сімферопольського СІЗО Олексій Іщенко. Під час спілкування з’ясувалося, що в Едема Бекірова та його співкамерника Сервера Мустафаєва з’явилася алергія, ймовірно через грибок у камері”, — повідомила Денісова.
Враховуючи всі наявні хвороби, Бекірова повинні були направити до лікарні. Чоловіку стає дедалі гірше і зараз додалася ще й алергічна реакція організму, додала вона.
“Після побаченого Олексій Іщенко пообіцяв, що Едема відвезуть до лікарні. У свою чергу Сергій Бережний запевнив, що умови утримання обох чоловіків покращать найближчим часом”, — зазначила Денісова.
Також, Денісова повідомила, що вже надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.
“Прошу сприяти встановленню походження алергічної реакції утримуваних громадян України, наданню їм відповідної медичної допомоги та забезпеченню належними умовами”, — підкреслила Омбудсмен.
Нагадаємо, стан здоров’я Едема Бекірова надкритичний. Відомо, що Едем Бекіров має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО. РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини.
Як повідомляв УНН, раніше “Верховний суд” тимчасово окупованого Криму на засіданні ухвалив рішення залишити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під вартою до 11 лютого.