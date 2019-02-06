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Через грибок у камері в ув'язненого Бекірова з’явилася алергія - омбудсмен

Через грибок у камері в ув'язненого Бекірова з’явилася алергія - омбудсмен

Київ • УНН

 • 9617 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В ув'язненого в окупованому Криму Едема Бекірова з’явилася алергічна реакція. Про це його донька повідомила Омбудсмену України Людмилі Денісовій, яка розповсюдила інформацію на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Сьогодні до Бекірова пустили адвоката. Також на зустрічі були присутні так званий „Уповноважений з прав людини“ в Криму Людмила Лубіна, керівник сімферопольського СІЗО Сергій Бережний та т.в.о начальника медичної частини сімферопольського СІЗО Олексій Іщенко. Під час спілкування з’ясувалося, що в Едема Бекірова та його співкамерника Сервера Мустафаєва з’явилася алергія, ймовірно через грибок у камері”, — повідомила Денісова.

Враховуючи всі наявні хвороби, Бекірова повинні були направити до лікарні. Чоловіку стає дедалі гірше і зараз додалася ще й алергічна реакція організму, додала вона.

“Після побаченого Олексій Іщенко пообіцяв, що Едема відвезуть до лікарні. У свою чергу Сергій Бережний запевнив, що умови утримання обох чоловіків покращать найближчим часом”, — зазначила Денісова.

Також, Денісова повідомила, що вже надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

“Прошу сприяти встановленню походження алергічної реакції утримуваних громадян України, наданню їм відповідної медичної допомоги та забезпеченню належними умовами”, — підкреслила Омбудсмен.

Нагадаємо, стан здоров’я Едема Бекірова надкритичний. Відомо, що Едем Бекіров має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО. РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини.

Як повідомляв УНН, раніше “Верховний суд” тимчасово окупованого Криму на засіданні ухвалив рішення залишити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під вартою до 11 лютого.

Українські Національні Новини

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