Из-за грибка в камере у заключенного Бекирова появилась аллергия - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. У заключенного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова появилась аллергическая реакция. Об этом его дочь сообщила Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, которая распространила информацию на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня к Бекирову пустили адвоката. Также на встрече присутствовали так называемый "Уполномоченный по правам человека" в Крыму Людмила Лубина, руководитель симферопольского СИЗО Сергей Бережной и в.и.о. начальника медицинской части симферопольского СИЗО Алексей Ищенко. Во время общения выяснилось, что в Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергия, вероятно из-за грибка в камере", - сообщила Денисова.
Учитывая все имеющиеся болезни, Бекирова должны были направить в больницу. Мужчине становится все хуже и сейчас добавилась еще и аллергическая реакция организма, добавила она.
"После увиденного Алексей Ищенко пообещал, что Эдема отвезут в больницу. В свою очередь Сергей Бережной заверил, что условия содержания обоих мужчин улучшат в ближайшее время", - отметила Денисова.
Также, Денисова сообщила, что уже направила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
"Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции содержащихся граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями", - подчеркнула омбудсмен.
Напомним, состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритичное. Известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека.
Как сообщал УНН, ранее "Верховный суд" временно оккупированного Крыма на заседании принял решение оставить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.