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Суд в оккупированном Крыму продлил арест Бекирову

Суд в оккупированном Крыму продлил арест Бекирову

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекиров до 12 апреля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".

Представитель российского следствия на суде ходатайствовал о продлении ареста на основании того, что у Бекирова есть украинское гражданство, и он “может скрыться на территорию сопредельного государства”.

“Бекиров может скрыться от органов следствия, может заниматься дальше преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Прошу продлить содержание под стражей до 12 апреля 2019 включительно”, — приводит “Крымская солидарность” слова следователя.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев настаивал, что его подзащитный может находиться под более мягким мерой пресечения, поскольку он ранее не судим, обвинен в преступлении, доказательства которого у следствия основаны только на показаниях засекреченного свидетеля.

Также адвокат напомнил о тяжелом состоянии здоровья Бекирова.

“На данный момент он инсулинозависимый, хотя он принимал только таблетки. Через два месяца он стал инсулинозависимым, два раза в день ему делают укол. У него есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты — ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, сахарный диабет”, - приводит "Крымская солидарность" слова адвоката.

На заседании суда Эдем Бекиров заявил, что пребывание в СИЗО Симферополя унижает человеческое достоинство, и российское следствие пытается его сломить. Бекиров также заявил о своей невиновности и напомнил, что у него первая группа инвалидности, и физически он не мог перевозить боеприпасы.

В итоге суд оставил Бекирова в СИЗО Симферополя до 12 апреля 2019 года.

Напомним, в заключенного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова появилась аллергическая реакция.

Как сообщал УНН, состояние здоровья Бекирова сверхкритичное.

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