Політв'язня Бекірова перевели в медсанчастину – адвокат

Так, 20 березня, адвокат відвідала свого підзахисного Сервера Мустафаєва. Він повідомив, що його перевели з камери, де він утримувався разом з політв'язням Едемом Бекіровим, в іншу камеру - в камеру двійник.

"Переведений в камеру двійник, яка за своїми розмірами значно менше тієї камери, в якій вони містилися з Едемом Бекірова, в ній також відсутня холодильник. Міститься він там з ще одним підслідним. Едем аг'а Бекірова перевели в медсанчастину", - зазначила захисниця.

За її словами, в камеру прийшла велика делегація, до складу якої входили співробітники СІЗО з відеореєстраторами. Очолював цю делегацію начальник СІЗО Бережний С.В.

"В результаті поданих адвокатами і безпосередньо Едемом ага Бекіровом і Сервером Мустафаєвим скарг, адміністрацією СІЗО було прийнято рішення перемістити Едема ага Бекірова в медсанчастину. Сервер Мустафаєв також повідомив про те, зі слів Бережного С.В., що до 25 числа Едем ага повинен бути вивезений до цивільної лікарні, де йому буде надана необхідна медична допомога", - розповіла Гемеджі.

За її словами, стан Бекірова, "з огляду на його підвищений цукор в крові і всі його захворювання, вимагає належного медичного втручання".

"Сервер Мустафаєв готовий був доглядати за ним в медсанчастині і просив начальника СІЗО Бережного С.В. про те, щоб їх перевели разом, але так як він не хворий, його відправили в іншу камеру. Едем ага Бекіров також просив про це начальника СІЗО і дуже засмутився, отримавши відмову, так як Сервер добре за ним доглядав і багато допомагав", - додала адвокат.

Вона зазначила, що тепер ким і як буде здійснюватися догляд за Бекіровим і чи буде він здійснюватися в медсанчастині належним чином, залишається невідомим.

Як повідомляв УНН, політв'язень Бекіров збирається оголосити голодування.

Раніше Омбудсмен України Людмила Денисова повідомляла, що стан здоров'я Бекірова надкритичний.

За словами адвоката, у Бекірова є захворювання, що перешкоджають перебуванню в ув'язненні: анатомічні дефекти - ампутації, які вимагають постійного медичного супроводу, - цукровий діабет.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едему Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.