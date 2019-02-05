Полиция завершила расследование по делу "Дизель шоу"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Расследование по делу о ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская, завершено. Об этом заявили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.
"Дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал. Как оказалось, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением", - говорится в сообщении.
Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.
Напомним, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в аварии по дороге из Львова в Киев, еще двух актеров госпитализировали "без угроз для жизни".
Следствие рассматривало версию, что водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.
Водитель заявлял, что в момент столкновения с грузовиком отвлекся на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним.