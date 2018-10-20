Гибель звезды "Дизель шоу" в ДТП под Киевом: появились детали и фото

"По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем", - рассказали в пресс-службе Нацполиции подробности ДТП, которое произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая.

В полиции добавили, что в автобусе на момент аварии находились 14 пассажиров.

"Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - указали в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления полиции Киевской области, медики.

"Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - сообщили в полиции.

Напомним, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.