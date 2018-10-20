Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП під Києвом: з'явилися деталі та фото
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Правоохоронці оприлюднили фотографіїі з місця ДТП під Києвом, де сьогодні, 20 жовтня, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Поліція затримала водія автобуса, який потрапив в аварію, і відкрила кримінальне провадження, передає УНН.
"За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем", - розповіли у прес-службі Нацполіції подробиці ДТП, яка сталася о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.
У поліції додали, що в автобусі на момент аварії перебували 14 пасажирів.
"Одна жінка загинула. Тіло її направлено до моргу. Ще четверо пасажирів автобусу отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доправлено до лікарні", - вказали у відомстві.
На місці працює слідчо-оперативна група, працівники слідчого управління поліції Київщини, медики.
"Водій автобусу затриманий у порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.