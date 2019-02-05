Поліція завершила розслідування у справі "Дизель шоу"

"Справу скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав. Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням", - йдеться у повідомленні.

Згідно ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в аварії по дорозі зі Львова до Києва, ще двох акторів госпіталізували "без загроз для життя".

Слідство розглядало версію, що водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.

Водій заявляв, що у момент зіткнення із вантажівкою відволікся на Марину Поплавську, яка сиділа поряд із ним.