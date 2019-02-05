Поліція завершила розслідування у справі "Дизель шоу"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Розслідування у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська, завершено. Про це заявили у прес-службі поліції Київської області, передає УНН.
"Справу скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав. Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням", - йдеться у повідомленні.
Згідно ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.
Нагадаємо, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в аварії по дорозі зі Львова до Києва, ще двох акторів госпіталізували "без загроз для життя".
Слідство розглядало версію, що водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.
Водій заявляв, що у момент зіткнення із вантажівкою відволікся на Марину Поплавську, яка сиділа поряд із ним.