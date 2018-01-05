Полиция опровергла сообщение об огнестрельном ранении женщины на остановке во Львове

Сегодня, 5 января, около 9:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о полученном вызове на улицу Гетьмана Мазепы, 23 во Львове, где, вероятно, в результате огнестрельного ранения, травмирована прохожая.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и опросили потерпевшую, однако признаков того, что в женщину стреляли, обнаружено не было.

Личность потерпевшей установили - ею оказалась 36-летняя жительница Жовкивского района. Врачи диагностировали у нее "ушиб подглазничной области справа".

"Вероятно, женщина была травмирована камнем, который вылетел из-под колеса автомобиля. Потерпевшая отказалась писать заявление, отметив, что претензий не имеет", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в московском метро пассажир открыл стрельбу.