Поліція заперечила повідомлення про вогнепальне поранення жінки на зупинці у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Поліція отримала повідомлення про те, що жінка на вулиці Львова отримала вогнепальне поранення, однак з'ясувалось, що ознак стрілянини не було і жінка отримала травму від камінця, який вилетів з-під колеса автомобіля. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає кореспондент УНН.
Сьогодні, 5 січня, близько 9.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про отриманий виклик на вулицю Гетьмана Мазепи, 23 у Львові, де, ймовірно, внаслідок вогнепального поранення, травмовано перехожу.
Правоохоронці ретельно оглянули місце події та опитали потерпілу, проте ознак того, що у жінку стріляли, виявлено не було.
Особу потерпілої встановили — нею виявилась 36-річна жителька Жовківського району. Лікарі діагностували у неї “забійну рану підочної ділянки справа”.
“Ймовірно, жінка була травмована камінцем, який вилетів з-під колеса автомобіля. Потерпіла відмовилась писати заяву, зазначивши, що претензій не має”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у московському метро пасажир відкрив стрілянину.