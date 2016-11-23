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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Полиция арестовала преступника, который убил сожительницу на Закарпатье

Киев • УНН

 • 6229 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полиция взяла под стражу мужчину, который лишил жизни свою сожительницу в Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Полиция арестовала преступника, который убил сожительницу на Закарпатье

О смерти 29-летней жительницы города Свалява в полицию сообщили медики. Во время поверхностного осмотра признаков насильственной смерти на теле женщины не было обнаружено. Однако судмедэкспертиза показала, что женщина умерла в результате ушиба головного мозга и кровоизлияния.

Как установили правоохранители, вечером между супругами возник семейный конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил жену в голову. Женщина упала на пол и он перенес ее на кровать и пошел спать в другую комнату.

Правоохранители задержали мужчину, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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