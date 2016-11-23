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Поліція заарештувала злочинця, що вбив співмешканку на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліція взяла під варту чоловіка, який позбавив життя свою співмешканку на Закарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Поліція заарештувала злочинця, що вбив співмешканку на Закарпатті

Про смерть 29-річної жительки міста Свалява до поліції повідомили медики. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті на тілі жінки не було виявлено. Однак судмедекспертиза засвідчила, що жінка померла внаслідок забою головного мозку та крововиливу.

Як встановили правоохоронці, ввечері між подружжям виник сімейний конфлікт, під час якого чоловік кілька разів ударив дружину в голову. Жінка впала на підлогу і чоловік переніс її на ліжко та пішов спати до іншої кімнати.

Правоохоронці затримали чоловіка, йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Стосовно підозрюваного обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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