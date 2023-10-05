Полиция разоблачила заключенных, которые обманывали военных и волонтеров, продавая им несуществующие машины

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Киев. 5 октября. УНН. Нацполиция разоблачила мошенников, некоторые из которых находятся за решеткой. Они распространяли объявления о продаже автомобилей. Однако как только получали деньги, злоумышленники исчезали. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Фигуранты размещали в социальных сетях объявления о продаже автомобилей, и даже обещали доставить их на фронт. Зато как только им присылали деньги, мошенники переставали выходить на связь.

Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине за ограбление и кражи. Кроме них , в состав группы входило еще 6 человек «на воле», говорится в сообщении.

Сообщники на свободе получали деньги на открытые карточные счета, небольшую часть оставляли себе, а оставшуюся – пересылали организаторам мошеннической сделки, которые распределяли средства между другими участниками махинаций.

Среди пострадавших от действий мошенников – военнослужащие и волонтеры, которые покупали автомобили на нужды ВСУ.

В ходе обысков полицейские изъяли «рабочие» записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, носители информации и тому подобное.

По результатам проведенных следственных действий организаторам и активным участникам группировки уже объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12-ти лет с конфискацией имущества.

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