Поліція викрила в’язнів, які ошукували військових та волонтерів, продаючи їм неіснуючі автівки

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Фігуранти розміщували в соціальних мережах оголошення про продаж автівок, і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Натомість як тільки їм надсилали гроші, шахраї переставали виходити на звʼязок.

Два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входило ще 6 осіб «з волі», йдеться в повідомленні.

Спільники в’язнів на волі отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам шахрайської оборудки, які розподіляли кошти між іншими учасниками махінацій.

Серед потерпілих від дій шахраїв – військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби ЗСУ.

В ході обшуків поліцейські вилучили «робочі» записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

За результатами проведених слідчих дій організаторам та активним учасникам угруповання уже оголошено про підозру за ч. 4 і ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років з конфіскацією майна.

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