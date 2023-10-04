ДБР завершило розслідування щодо зловмисників, які привласнили 50 тонн пального
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. ДБР завершило досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи з Дніпра, які під виглядом допомоги ЗСУ привласнили майже 50 тонн пального. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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До групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин, у яких просили представників великих мереж АЗС надати пальне для підрозділів ЗСУ.
Врешті-решт на підставі сфабрикованих звернень шахраї отримали загалом майже 50 тонн бензину та дизельного пального на 2,5 млн гривень, яке потім продали, йдеться в повідомленні.
В результаті дев’ятеро фігурантів обвинувачуються у шахрайстві з використанням підробленого документа, вчинені повторно організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Матеріали стосовно ще одного фігуранта виділено в окреме кримінальне провадження, яке ще триває.
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