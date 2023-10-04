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ДБР завершило розслідування щодо зловмисників, які привласнили 50 тонн пального

ДБР завершило розслідування щодо зловмисників, які привласнили 50 тонн пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. ДБР завершило досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи з Дніпра, які під виглядом допомоги ЗСУ привласнили майже 50 тонн пального. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

До групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин, у яких просили представників великих мереж АЗС надати пальне для підрозділів ЗСУ.

Врешті-решт на підставі сфабрикованих звернень шахраї отримали загалом майже 50 тонн бензину та дизельного пального на 2,5 млн гривень, яке потім продали, йдеться в повідомленні.

В результаті дев’ятеро фігурантів обвинувачуються у шахрайстві з використанням підробленого документа, вчинені повторно організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Матеріали стосовно ще одного фігуранта виділено в окреме кримінальне провадження, яке ще триває.

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