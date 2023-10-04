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ГБР завершило расследование в отношении злоумышленников, которые присвоили 50 тонн горючего

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. ГБР завершило досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы из Днепра, которые под видом помощи ВСУ присвоили почти 50 тонн топлива. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

В группу входило шесть военнослужащих и четверо гражданских лиц. Они подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей, в которых просили представителей крупных сетей АЗС предоставить топливо для подразделений ВСУ.

В конце концов на основании сфабрикованных обращений мошенники получили в целом почти 50 тонн бензина и дизельного топлива на 2,5 млн гривен, которое затем продали, говорится в сообщении.

В результате девять фигурантов обвиняются в мошенничестве с использованием поддельного документа, совершенные повторно организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Материалы в отношении еще одного фигуранта выделены в отдельное уголовное производство, которое еще продолжается.

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