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Правоохоронці викрили подружжя, яке продавало військовим автівки, отримані під виглядом гуманітарної допомоги

Правоохоронці викрили подружжя, яке продавало військовим автівки, отримані під виглядом гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 190965 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили сімейне подружжя при спробі продати військовим автомобілі, які вони отримали за кордоном безкоштовно. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Подружжя використовувало належний їм благодійний фонд та під виглядом гуманітарної допомоги ввозило транспортні засоби до України без сплати митних платежів. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

25 вересня сімейна пара спробувала продати військовослужбовцям за 13 тисяч доларів США три автівки, які вони отримали безоплатно в Литві. Під час цієї спроби їх було викрито працівниками ДБР у взаємодії з поліцією. Чоловіка наразі затримано, повідомляє Державне Бюро Розслідувань.

Тепер вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру. Подружжю може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна за статтею незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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